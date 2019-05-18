شاهد.. مباراة ليفانتي وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة ليفانتي وأتلتيكو مدريد، والتي تنطلق في الواحدة من ظهر اليوم السبت، على ملعب سيوتات دي فالنسيا، في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

وتعد المباراة تحصيل حاصل بالنسبة لأتلتيكو مدريد، بعد حسم لقب الدوري لبرشلونة، وضمان تواجده في المركز الثاني

برصيد 75 نقطة، مبتعداً عن جاره اللدود أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بـ 68 نقطة.

كما قد تشهد المباراة الظهور الأخير للمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان ضمن صفوف أتلتيكو مدريد، بعدما أعلن عن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم، بعد خمسة مواسم قضاهم في

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قلعة الروخيبلانكوس.

وعلى الجانب الأخر يحتل ليفانتي المركز الخامس عشر برصيد 43 نقطة، وتعد المباراة لها أهمية كبرى، بالنسبة له على عكس أتلتيكو مدريد، في ظل الصراع للهروب من شبح الهبوط.

حيث يحتاج ليفانتي لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الإبتعاد بشكل آمن، عن المقعد الثالث للفرق الهابطة، بعد أن تأكد هبوط كل من رايو فاليكانو وهويسكا، ويتبقى فريق أخر ليودع الليجا هذا الموسم.

شاهد مباراة أتلتيكو مدريد وليفانتي :