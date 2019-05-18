رياضة | زيدان يكشف عن تغييرات ريال مدريد ويراوغ جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يكشف عن تغييرات ريال مدريد ويراوغ جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني أنه يتطلع لتحقيق الفوز في مباراة الغد أمام ريال بيتيس بالجولة الأخيرة من الدوري الإسباني "الليجا".

وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد: "نريد أن نقول وداعا لمشجعينا بتحقيق الفوز في مباراة الغد، ونرسل رسالة بأننا سنعود للموسم المقبل مع الكثير من العمل.. هناك الكثير من الحديث حول ما سيحدث ، من سيبقى ، أو من سيغادر ، أو إذا قلت وداعًا لكيلور أم لا".

وتابع :"الشيء الوحيد الذي قلته هو أننا نملك هدف وأكرر أنه في العام المقبل سيكون الهدف واضحًا للغاية.. غدا بيل سيكون مع المجموعة وسنرى ما إذا كان سيبدأ أساسياً".

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وواصل زيدان: "ستكون هناك تغييرات في الموسم المقبل ، لكنني لا أعرف ما إذا كانت هذه هي آخر مباراة لبيل معنا".

‫وحول رغبة ريال مدريد في ضم جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد قال :"لست أنا من يجب أن يتحدث عن ذلك يجب أن يتحدث اللاعب إلى أين سيذهب فاهتمامي الوحيد الآن هو لعب مباراة الغد بشكل جيد جيدا".