رياضة | كواليس جلسة رئيس الزمالك مع كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس جلسة رئيس الزمالك مع كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص رئيس نادي الزمالك على عقد جلسة مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق وذلك قبل السفر إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية.

وطلب رئيس القلعة البيضاء من اللاعب عدم إثارة أي مشاكل في تلك المواجهة والإلتزام الكامل بتعليمات الجهاز الفني سواء أشركه منذ البداية أو دفع به كبديل وعدم الغضب حال استبداله.

وأوضح رئيس الزمالك لكهربا أن المواجهة صعبة للغاية وتحتاج لتركيز كامل من كل اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم بأية أمور بعيدة عن المستطيل الأخضر حتى لا يتأثروا بشكل سلبي.

ويلاقي الزمالك نظيره نهضة بركان غدًا الأحد في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية على أن تقام مواجهة الإياب بين الفريقين يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية.