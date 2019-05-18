رياضة | أياكس يعلن رحيل الموهبة المغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أياكس يعلن رحيل الموهبة المغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي الموافقة رحيل نجمه المغربي حكيم زياش، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مارك أوفرمارس مدير الكرة في أياكس: "حكيم زياش سيرحل في الصيف إنه تحت الأضواء بسبب إنجازاته في دوري الأبطال والعديد من الأندية الكبيرة تحوم حوله ولقد وعدناه أننا سنوافق على صفقة جيدة".

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وقدم زياش مستويات رائعة مع أياكس هذا الموسم، بعدما توج معه بثنائية الدوري والكأس بجانب الصعود لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا، مسجلا 24 هدفا في جميع المسابقات.