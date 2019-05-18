رياضة | رسالة رئيس الزمالك لكريستيان جروس أمام نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة رئيس الزمالك لكريستيان جروس أمام نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رئيس نادي الزمالك رسالة هامة للسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق قبل نهائي الكونفيدرالية الافريقية أمام نهضة بركان المغربي غدًا الأحد في ذهاب نهائي الكونفيدرالية

واجتمع رئيس الزمالك مع جروس قبل السفر إلى المغرب وأكد له على ثقتهم الكاملة فيه وإدارة المباراة بنجاح، مشيدًا بأداء الفريق في مواجهة النجم الساحلي التونسي في إياب الدور نصف النهائي قراءته للمنافس بشكل جيد.

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وأوضح رئيس الزمالك لجروس أن المباراة صعبة للغاية وأمامه وفرة من اللاعبين المميزين وأصحاب الخبرات وعليه أن يختار الأصلح والأفضل وتطبيق العدل بين جميع اللاعبين.

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين سيقام يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة صعبة ومرتقبة بين الفريقين