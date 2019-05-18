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رياضة | حلم محمد صلاح وريال مدريد يتبخر

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رفض فريق الإنجليزي فكرة رحيل نجمه محمد صلاح إلى الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وأكدت صحيفة "ليفربول إيكو" أن انتقال نجم ليفربول إلى النادى الملكى يعد أمرًا صعبًا للغاية للعديد من لأن صلاح أحد نجوم كتيبة يورجن كلوب ولا يوجد أي نية من إدارة الريدز لبيعه.

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وأشارت إلى أن ريال مدريد لا يمكنه توفير المبلغ المالي المطلوب فى محمد صلاح فى حال موافقة ليفربول على بيعه.

 

 

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