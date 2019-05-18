رياضة | حلم محمد صلاح وريال مدريد يتبخر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلم محمد صلاح وريال مدريد يتبخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض فريق ليفربول الإنجليزي فكرة رحيل نجمه محمد صلاح إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة "ليفربول إيكو" أن انتقال نجم ليفربول إلى النادى الملكى يعد أمرًا صعبًا للغاية للعديد من لأن صلاح أحد نجوم كتيبة يورجن كلوب ولا يوجد أي نية من إدارة الريدز لبيعه.

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وأشارت إلى أن ريال مدريد لا يمكنه توفير المبلغ المالي المطلوب فى محمد صلاح فى حال موافقة ليفربول على بيعه.