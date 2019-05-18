رياضة | عين.. الجواسيل أيقونة ريال سوسيداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين.. الجواسيل أيقونة ريال سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

فجر ريال سوسيداد الذي يقوده ايمانول الجواسيل مفاجأة مدوية وسحق ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنويتا ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإسباني. بتلك النتيجة ارتفع رصيد ريال سوسيداد إلى 50 نقطة في المركز الثامن بينما توقف رصيد ريال مدريد عند 68 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني والذي حسم لقبه فريق برشلونة للمرة الـ26 في تاريخه. واختارت عين الخليج 365 الرياضي الجواسيل نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي والتدريبي.

ولد ايمانول الجواسيل بارينتيكسي في 4 يوليو 1971 في بلدية أوريو وهي بلدية تقع في مقاطعة غيبوثكوا التابعة لمنطقة إقليم الباسك شمال إسبانيا.

* مشواره كلاعب :

بدأ الجواسيل مشواره كلاعب كرة عام 1988 وهو في السابعة عشر من عمره في صفوف الناشئين بنادي ريال سوسيداد وظل يتنقل بين فرق الناشئين بالنادي حتى تم تصعيده للفريق الأول عام 1990 وهو في التاسعة عشر من عمره وكان يلعب في مركز الظهير الأيمن. خاض الجواسيل 169 مباراة مع ريال سوسيداد وسجل لهم 8 أهداف خلال 9 مواسم. في 1998، رحل الجواسيل إلى فياريال ولعب له موسمين، سجل خلالهما هدف في 29 مباراة. تنقل الجواسيل بعد ذلك بين أندية الدرجتين الثانية والثالثة في إسبانيا، بدأها بنادي خاين الذي لعب له في عام 2000 لمدة موسم وخاض معه 30 مباراة فقط؛ ثم رحل الجواسيل إلى كارتاخينا في عام 2001 الذي لعب له 15 مباراة خلال موسم واحد. وفي 2002، إنتقل الجواسيل إلى بورجوس الذي سجل له هدف واحد في 20 مباراة.

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وعلى الصعيد الدولي، لعب الجواسيل لمنتخب إقليم الباسك 3 مباريات فقط منذ عام 1994 حتى 1997.

* مشواره التدريبي :

أعلن الجواسيل اعتزاله لعب كرة القدم في عام 2003 وهو في الثانية والثلاثين من عمره.

في 26 يوليو 2011، عاد الجواسيل إلى ريال سوسيداد وتم تعيبنه مدربًا لفريق الناشئين. في 17 يونيو 2013، تم تعيينه مساعدا لآسير سانتانا في فريق الناشئين بالنادي. في نوفمبر 2014، عين الجواسيل في الجهاز الفني للفريق تحت قيادة ديفيد مويس ولكنه عاد مرة أخرى لفريق الناشئين في نفس الشهر. في 19 مارس 2018، تم تعيين الجواسيل للفريق الأول خلفا لإيزيبو ساكريستان حتى نهاية الموسم. في صيف 2018، عاد الجواسيل إلى فريق الناشئين مرة أخرى وتولى آسير جاريتانو قيادة الفريق الأول؛ ولكن في ديسمبر من نفس العام تمت إقالة جاريتانو لسوء النتائج وعين الجواسيل خلفًا له حتى الآن.

قاد الجواسيل ناشئي ريال سوسيداد في 148 مباراة، فاز في 58 مباراة وتعادل في 45 مباراة وخسر 45 مباراة. سجل ناشئي سوسيداد تحت قيادة الجواسيل 199 هدف ومني مرماهم ب 166 هدف.

قاد الجواسيل الفريق الأول لريال سوسيداد حتى الآن في 31 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في 10 مباراة وخسر 8 مباريات. سجل الفريق الأول لسوسيداد تحت قيادة الجواسيل 44 هدف ومني مرماه ب 33 هدف.