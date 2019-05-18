رياضة | الجبلاية تطلب إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي في برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تطلب إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي في برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب اتحاد الكرة من الجهات الأمنية الموافقة على إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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ورشح اتحاد الكرة ملعبي برج العرب والمكس لاستضافة مباراة الأهلي والإسماعيلي وطلب من الجهات الأمنية الموافقة على إقامة اللقاء على برج العرب.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة بينما الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 41 نقطة.