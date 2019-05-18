رياضة | سلجادو في القاهرة أول يونيو استعدادًا للأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلجادو في القاهرة أول يونيو استعدادًا للأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد الإسباني مشيل سلجادو المستشار الفني لجهاز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بالقاهرة مطلع الشهر المقبل، تحضيرًا لنهائيات الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يعقد سلجادو، جلسة تنسيقية مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، لتحديد خطة العمل المقبلة.

ويستعد الفراعنة لخوض معسكر مغلق، يتخلله مواجهتين وديتين أمام تنزانيا وغنيا، يومي 13 و 16 يونيو المقبل، استعدادًا للبطولة.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة بتاريخ اللقب.