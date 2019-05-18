رياضة | مورينيو يدافع عن المُشاغب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يدافع عن المُشاغب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكان مورينو درب بالوتيلي في إنتر ميلان في الفترة ما بين عامي 2008 و2010، ويحظى اللاعب بحب مورينيو، رغم أن مورينيو أشار إلى أن المهاجم الإيطالي "فشل في الوصول لأفضل مستوياته".

وقال مدرب مانشستر يونايتد السابق لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: " ماريو يمكنه أن يكون أفضل مما هو عليه، أخبرت الشيء ذاته لأحد اللاعبين مؤخراً، فقال لي: 'أنت على حق لكني أحب أن أكون ما أنا عليه'".

وتابع مورينيو: "لدى بعض اللاعبين هذه العقلية، فهم يحبون أن يكونوا ما هم عليه، أحياناً ما يكون الأمر كذلك لأن من حولهم لا يساعدونهم، لكني أحب ماريو حقاً".

وواصل مورينيو: "كان يمكن أن يكون أفضل، لكنه جيد على تلك الحالة، حصل على بطولات في إنجلترا وإيطاليا، وفاز بدوري الأبطال، وسوف يتحسن في المستقبل لأنه لاعب رائع".

ويلعب بالوتيلي حالياً مع مارسيليا الفرنسي، الذي انضم إليه في يناير (كانون الثاني) الماضي، إذ شارك مع الفريق في 12 مباراة وسجل ثمانية أهداف.