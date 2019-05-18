رياضة | أجيري يعقد جلسة مع جهازه لحسم قائمة الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يعقد جلسة مع جهازه لحسم قائمة الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، جلسة خاصة خلال الساعات القليلة المقبلة، مع جهازه المعاون من أجل حسم قائمة الفراعنة الأخيرة قبل نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد الفراعنة لخوض معسكر مغلق، يتخلله مواجهتين وديتين أمام تنزانيا وغنيا، يومي 13 و 16 يونيو المقبل، استعدادًا للبطولة.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة بتاريخ اللقب.