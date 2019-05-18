رياضة | محاضرة للاعبي يد الأهلي قبل مواجهة سبورتنج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضرة للاعبي يد الأهلي قبل مواجهة سبورتنج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد يحيى يوسف القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل المران الذي يعقد مساء اليوم استعدادا لمواجهة سبورتنج في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

ويقوم يحيى يوسف بشرح العديد من الجوانب الفنية والخططية من أجل تطبيقها خلال المران، في إطار السعي نحو تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة.

وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة حماسا كبيرا من جانب اللاعبين في ظل الطموحات القوية لدى الجميع نحو حصد لقب البطولة.