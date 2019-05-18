إيقاف إبراهيموفيتش مباراتين في الدوري الأمريكي

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تحرير:خالد الفوي ١٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
زلاتان إبراهيموفيتش
تعرض النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، قائد فريق لوس أنجلوس جالاكسي، لعقوبة الإيقاف لمدة مباراتين من قبَل لجنة الانضباط في الدوري الأمريكي بسبب تعديه بالضرب على حارس فريق نيويورك سيتي في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريقين يوم السبت الماضي، ليتأكد غياب النجم السويدي عن مباراتي كولورادو رابيدز وأورلاندو سيتي في الجولتين المقبلتين، وأتى اعتداء إبراهيموفيتش على الحارس شين جونسون بعدما سدد كرة ارتطمت بالعارضة، وأكملها زميله كريس بونتيوس فوق العارضة.
وبعد تلك اللقطة التي أتت في الدقيقة 86 في خسارة لوس أنجلوس جالاكسي بهدفين دون رد، جذب إبراهيموفيتش حارس المرمى من رقبته، وسقط الاثنان على أرض الملعب. A bizarre incident in MLS involving Zlatan Ibrahimovic and Sean Johnson. The result? A yellow card each. pic.twitter.com/sPoIeGfSG9 — ESPN FC
وبعد تلك اللقطة التي أتت في الدقيقة 86 في خسارة لوس أنجلوس جالاكسي بهدفين دون رد، جذب إبراهيموفيتش حارس المرمى من رقبته، وسقط الاثنان على أرض الملعب.— ESPN FC (@ESPNFC)
A bizarre incident in MLS involving Zlatan Ibrahimovic and Sean Johnson.— ESPN FC (@ESPNFC) May 12, 2019
The result? A yellow card each. pic.twitter.com/sPoIeGfSG9
وتعد تلك العقوبة هي الثالثة لإبراهيموفيتش في الدوري الأمريكي والثانية بسبب سوء السلوك في أرض الملعب، إذ تعرض للبطاقة الحمراء في شهر مايو من العام الماضي، بعد صفع لاعب مونتريال ميشيل بيتراسو، ومن ثم تعرض للعقوبة بسبب غيابه عن مباراة كل نجوم الدوري الأمريكي.
يذكر أن إبراهيموفيتش سجل 9 أهداف في 10 مباريات خاضها هذا الموسم في الدوري الأمريكي.
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