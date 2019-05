انت الان تتابع إيقاف إبراهيموفيتش مباراتين في الدوري الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

زلاتان إبراهيموفيتش

تعرض النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، قائد فريق لوس أنجلوس جالاكسي، لعقوبة الإيقاف لمدة مباراتين من قبَل لجنة الانضباط في الدوري الأمريكي بسبب تعديه بالضرب على حارس فريق نيويورك سيتي في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريقين يوم السبت الماضي، ليتأكد غياب النجم السويدي عن مباراتي كولورادو رابيدز وأورلاندو سيتي في الجولتين المقبلتين، وأتى اعتداء إبراهيموفيتش على الحارس شين جونسون بعدما سدد كرة ارتطمت بالعارضة، وأكملها زميله كريس بونتيوس فوق العارضة.

وبعد تلك اللقطة التي أتت في الدقيقة 86 في خسارة لوس أنجلوس جالاكسي بهدفين دون رد، جذب إبراهيموفيتش حارس المرمى من رقبته، وسقط الاثنان على أرض الملعب. A bizarre incident in MLS involving Zlatan Ibrahimovic and Sean Johnson. The result? A yellow card each. pic.twitter.com/sPoIeGfSG9 — ESPN FC

