انت الان تتابع إنجاز تاريخي بانتظار السيتي في نهائي كأس الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص

كأس الاتحاد الإنجليزي

يحتضن ملعب ويمبلي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم بين مانشستر سيتي وواتفورد في تمام الساعة السادسة مساء، ويتطلع السيتي لأن يصبح أول فريق يتوج بالثلاثية المحلية في إنجلترا، بعد فوزه ببطولة الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة هذا الموسم، كما يبحث بيب جوارديولا أن يصبح ثامن مدرب يتوج بكل الألقاب المحلية في إنجلترا، كما يتطلع السيتي لأن يصبح رابع فريق يتوج بثنائية الكأس في موسم واحد بعد أرسنال وليفربول وتشيلسي، وسبق أن حقق السيتي الفوز 5 مرات وتعرضوا للهزيمة 5 مرات في آخر 10 مباريات نهائية في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعول مانشستر سيتي في مباراة اليوم على خدمات سيرجيو أجويرو والذي سجل 10 أهداف في 7 مباريات خاضها أمام واتفورد في جميع المسابقات. وخسر واتفورد آخر 10 مباريات على التوالي في جميع المسابقات أمام مانشستر سيتي، وهذا هو أول نهائي بين مدربين يحملان نفس الجنسية منذ عام 2008، وسيصبح أي من جوارديولا أو حافي

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