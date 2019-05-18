النصر يغري حمد الله براتب خيالي لتجديد تعاقده

يحاول مجلس إدارة نادي النصر السعودي، تجديد تعاقده مع عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق.
حمد الله ينتهي عقده مع النصر في صيف 2021، وأثبت تألقا كبيرا بعدما تصدر قائمة هدافي الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 34 هدفا.
ويأمل سعود آل سويلم رئيس نادي النصر في تجديد عقد حمد الله في ظل رغبة العديد من الأندية الظفر بخدماته عقب تألقه مع العالمي هذا الموسم.
وينوي آل سويلم رفع راتب حمد الله ليصل إلى 6 ملايين دولار في السنة ليكون أحد أغلى اللاعبين في منطقة الخليج.
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