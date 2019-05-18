دورتموند يزاحم ميلان على ضم لاعب برشلونة السابق

يسعى بوروسيا دورتموند الألماني للتعاقد مع أحد اللاعبين السابقين في فريق الشباب ببرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن دورتموند يزاحم ميلان على ضم داني أولمو، لاعب دينامو زغرب الكرواتي.

ويعد اللاعب الإسباني الشاب، البالغ من العمر 21 عامًا، أحد ناشئي نادي برشلونة، إذ نشأ في أكاديميته بين عامي 2007 و2014، حتى رحيله إلى كرواتيا.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى إمكانية تكلفة الصفقة حوالي 40 مليون يورو، إذ يعد أولمو أحد الركائز الأساسية في تشكيلة دينامو زغرب.

ونجح الجناح الإسباني في تسجيل 12 هدفًا هذا الموسم مع دينامو زغرب، خلال 42 مباراة شارك فيها مع الفريق، الذي يرتبط معه بعقد حتى عام 2021.

ويأتي هذا الاهتمام من دورتموند بضم لاعب برشلونة السابق، رغبة منه في تعويض رحيل الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش إلى تشيلسي هذا الصيف.