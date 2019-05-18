حكم نهائي الكونفدرالية.. ماذا يفعل الزمالك في وجود سيكازوي؟

يحل الزمالك ضيفا على نهضة بركان المغربي، الأحد، المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية. وأسند الاتحاد الإفريقي، مباراة الزمالك ونهضة بركان إلى الحكم الزامبي جاني سيكازوي، والذي سبق وأن أدار عددا من المباريات للزمالك سواء في الكونفدرالية أو بدوري أبطال إفريقيا.

الحكم الزامبي كان شاهدا على فوز الزمالك على الأراضي المغربية بلقاء المغرب الفاسي بهدفين دون رد، بإياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012، وكانت الظروف مشابهة حيث يخوض الزمالك اللقاء، بحارس واحد فقط هو جنش، وليس له بديل، مثلما هو الحال الآن، مع عمر صلاح. عام 2013.

وفي إياب دور الستة عشر من دوري أبطال إفريقيا، أدار الحكم الزامبي لقاء العودة بين الزمالك وسان جورج الأثيوبي، والذي شهد تعادل الزمالك 2-2 ليصعد الفريق صعودا دراميا إلى دور المجموعات عقب التعادل في القاهرة 1-1.

وأدار الحكم الزامبي مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي في برج العرب، بذهاب نصف نهائي الكونفدرالية ونجح الزمالك وقتها في الفوز بهدف دون رد.