شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلي .. فحص طبي يحسم مشاركة على لطفى فى التدريبات اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يحدد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى مشاركة علي لطفى حارس مرمى الفريق فى التدريبات الجماعية ، بعد أن يخضع الحارس لفحص طبي قبل انطلاق مران مساء اليوم السبت، لتحديد ومدى تحسن حالته.

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ويعانى على لطفي من إصابة في الركبة، أبعدته عن المشاركته الجماعيه وأدى جلسة في الجيم يوم الخميس الماضي على هامش مران الغائبين عن مباراة انبي الأخيرة.

ويباشر الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب الفوز على انبي بهدفين نظيفين، وذلك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.