شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .. جروس يطلب فيديوهات بطل المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

طالب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك جهازه المعاون إعادة تجهيز شرائط الفيديو الخاصة بمباراة نهضة بركان المغربى والوداد، من أجل عرضها على لاعبى فريقه فى المحاضرة الفنية المقرر عقدها في الثانية عشر ظهرًا.

كان نهضة بركان فاز فى آخر مبارياته على الوداد البيضاوى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرون من منافسات الدورى المغربى.

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وأكد جروس أنه يريد عرض تسجيل المباراة على اللاعبين وخاصة المدافعين لتحديد نقاط القوة فى هجوم نهضة بركان وكيفية غلق المساحات أمامهم قبل المواجهة المرتقبة غدًا.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

ويباشر الزمالك تدريباته اليوم فى المغرب استعداد لمواجهة نهضة بركان، المقرر إقامتها فى الثانية عشر مساء غدًا الأحد على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.