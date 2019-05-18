شكرا لقرائتكم الجبلاية ينتظر حسم ملعب مباراة الأهلي والإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاطب اتحاد الكرة، الجهات الأمنية للحصول على الموافقات الخاصة بإقامة مباراة الإسماعيلى والأهلى المقرر لها الأربعاء المقبل، على ستاد برج العرب. Advertisements ورشح اتحاد الكرة ملعبين لإستضافة اللقاء فى جدول الدورى هما برج العرب وحرس الحدود "المكس"، كما خاطب إدارة ستاد برج العرب للحصول على الموافقات الرسمية وإخطار الناديين. ويتصدر الأهلي جدول الدورى برصيد 73 نقطة، بينما يقبع الإسماعيلى فى المركز السابع برصيد 41 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبلاية ينتظر حسم ملعب مباراة الأهلي والإسماعيلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.