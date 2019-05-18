قصة صور.. أحمد الكاس ابن النوبة البار فى قلعة ميت عقبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحمد الكاس من أبرز نجوم الزمالك فى فترة التسعينيات لما حققه مع الفريق الأبيض من إنجازات وتقديم أفضل ما لديه حتى نجح فى خطف قلوب الجماهير البيضاء. لعب أحمد الكاس ابن النوبة إلى أندية الأوليمبى والاتحاد السكندرى، وشارك مع المنتخب المصرى فى كأس العالم 1990 بإيطاليا، ويشغل حاليا منصب المدير الفنى لفريق الأوليمبى بعدما وقع عقود تولى المهمة مؤخرا.

ويرصد الخليج 365 لقطات توضح مسيرة أحمد الكاس فى الصور التالية :

أحمد الكاس

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أحمد الكاس بقميص المنتخب

أحمد الكاس على البحر

أحمد الكأس مع أحمد شوبير

أحمد الكاس مع أدهم السلحدار

أحمد الكاس مع الجماهير

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