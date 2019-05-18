شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الأمن لإقامة مباراة الأهلى والإسماعيلى فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطاباً إلى الجهات الأمنية يطلب فيه الموافقة على إقامة مباراة الإسماعيلى والأهلى المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد برج العرب.

وكان اتحاد الكرة رشح ملعبين لاستضافة اللقاء فى جدول الدورى، هما برج العرب وحرس الحدود "المكس"، وخاطب اتحاد الكرة إدارة استاد برج العرب للحصول على الموافقات الرسمية وإخطار الناديين.

يذكر أن الأهلى يتصدر جدول الدورى برصيد 73 نقطة، بينما يقبع الإسماعيلى فى المركز السابع برصيد 41 نقطة.