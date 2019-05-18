شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختبر على لطفى طبياً بعد تعرضه لإصابة فى الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع على لطفى، حارس الأهلى، لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم، السبت، لتحديد فرص مشاركته فى المران خلال المرحلة المقبلة ومدى تحسن حالته.

واشتكى على لطفى من إصابة فى الركبة، أبعدته عن المشاركته الجماعيه وخاض جلسة فى الجيم الخميس الماضى، على هامش مران الغائبين عن مباراة إنبى الأخيرة، فيما يتحدد اليوم موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية خلال المرحلة المقبلة.

ويستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين عقب الفوز على إنبى بهدفين نظيفين.