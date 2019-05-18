شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية الوداد البيضاوى تؤمن الزمالك أمام نهضة بركان فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، من جهازه المعاون إعادة تجهيز شرائط الفيديو الخاصة بمباراة نهضة بركان المغربى والوداد لعرضها على لاعبى فريقه فى المحاضرة الفنية المقرر عقدها في الثانية عشرة ظهرًا.

وفاز نهضة بركان على الوداد البيضاوى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدورى المغربى.

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ويرغب جروس فى عرض تسجيل المباراة على اللاعبين، خاصة المدافعين، لتحديد نقاط القوة فى هجوم نهضة بركان وكيفية غلق المساحات أمامهم قبل المواجهة المرتقبة غدًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان، غدًا الأحد على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.