سيف زاهر لـ سوبر كورة: السويشيال ميديا ولعت الدنيا.. واتحاد الكرة مالوش ضهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيف زاهر واحد من أبرز صانعى القرار بالكرة المصرية فى الوقت الحالى، بحكم منصبه كعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وأحد ألمع الإعلاميين الرياضيين على الساحة فى الوقت الحالى، يتحدث عن آخر استعدادات مصر بطولة امم افريقيا، كما يلقى الضوء على بعض من جوانب حياته الشخصية فى الحوار التالي :

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