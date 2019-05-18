شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس اختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على نظيره المغربى نهضة البركان فى ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كان نادي الزمالك قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد التغلب على النجم الساحلي التونسي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1/0، فيما تخطى نهضة بركان الصفقاسي التونسي بنتيجة 3/2 ذهاباً وعودة .

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائى الكونفدرالية غداً، الأحد، فى الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

سفير مصر بالمغرب يطمئن على بعثة الزمالك

حرص أشرف توفيق، سفير مصر في المغرب، على زيارة بعثة الزمالك فى فندق الإقامة للاطمئنان على كافة الترتيبات قبل خوض مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، وعقد السفير المصرى جلسة مع مسئولي البعثة أحمد جلال نائب رئيس النادى، إسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوا مجلس الإدارة، وأمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة وأحمد مرتضى.

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جروس يعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن موقعة نهضة بركان

يعقد كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، مؤتمرا صحفيا اليوم السبت فى المغرب للحديث عن مباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، التى ستقام غدا الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، ومن المنتظر أن يحضر مؤتمر جروس، قائد الفريق الأبيض حازم إمام، للحديث عن الطموحات فى المواجهة المرتقبة مع الفريق المغربى.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان فى الإسكندرية

تقام مباراة العودة للدور النهائي بين الزمالك ونهضة بركان فى الكونفدرالية فى العاشرة مساء الأحد الموافق 26 مايو على استاد برج العرب بالاسكندرية.