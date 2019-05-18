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على أبو جريشة لـ"سوبر كورة": أزمة الإسماعيلى فى بيع اللاعبين عمال على بطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاكهة الكرة المصرية وأحد أهم رموز كرة القدم المصرية وعميد أكبر العائلات الكروية بمصر، وصاحب أول بطولة قارية فى تاريخ الأندية المصرية، على أبو جريشة، كابتن النادى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، يتحدث لـ"سوبر كورة" عن تجربته الأخيرة مع الإسماعيلي كمستشار رياضى، وموقف الفريق فى الدورى، إلى جانب بعض الأمور الكروية الأخرى التى نسردها لكم فى الحوار التالى..

 

 

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