شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو جريشة لـ"سوبر كورة": أزمة الإسماعيلى فى بيع اللاعبين عمال على بطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاكهة الكرة المصرية وأحد أهم رموز كرة القدم المصرية وعميد أكبر العائلات الكروية بمصر، وصاحب أول بطولة قارية فى تاريخ الأندية المصرية، على أبو جريشة، كابتن النادى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، يتحدث لـ"سوبر كورة" عن تجربته الأخيرة مع الإسماعيلي كمستشار رياضى، وموقف الفريق فى الدورى، إلى جانب بعض الأمور الكروية الأخرى التى نسردها لكم فى الحوار التالى..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على أبو جريشة لـ"سوبر كورة": أزمة الإسماعيلى فى بيع اللاعبين عمال على بطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.