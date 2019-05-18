انت الان تتابع تفاصيل خبر 3 لاعبين من خارج "الليغا" ضمن قائمة إسبانيا لتصفيات "أوروبا 2020" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 18 مايو 2019 11:53 صباحاً - أعلن لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، قائمة المنتخب التي ستخوض مباراتي جزر فاروه والسويد ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وشهدت القائمة وجود ثلاثة لاعبين فقط من خارج الدوري الإسباني (الليغا)، وهم لاعبان من الدوري الإنجليزي ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) وكيبا أريزابالاغا (تشيلسي)، ولاعب من الدوري الإيطالي فابيان رويز (نابولي).

وجاءت باقي العناصر من "الليغا"، وضمت 4 لاعبين من ريال مدريد هم داني كارفاخال وسيرجيو راموس وماركو أسينسيو وإيسكو، و3 لاعبين من برشلونة هم خوردي ألبا وسيرغي روبيرتو وسيرغيو بوسكتس، ومثلهم من فالنسيا وهم خوسي غايا وداني باريخو ورودريغو مورينو.

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كما ضمت لاعبين من ريال سوسييداد هما دييغو يورينتي وميكيل أويارزابال، ومثلهما من أتلتيكو مدريد رودري هيرنانديز وألفارو موراتا، وضمت لاعباً واحداً من 6 أندية وهم باو لوبيز (ريال بيتيس)، وماريو هيرموسو (إسبانيول)، وإنيغو مارتينيز (أتلتيك بيلباو)، وخيسوس نافاس (إشبيلية)، وياغو أسباس (سيلتا فيغو)، وسانتي كازورلا (فياريال).

وسيواجه منتخب الماتادور الإسباني منتخب جزر فاروه في 7 يونيو المقبل في الجولة الثالثة للمجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية، ثم يلاقي منتخب السويد في الجولة الرابعة في 10 من نفس الشهر، مع العلم أنه يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين في أول جولتين بفارق نقطتين عن السويد.

