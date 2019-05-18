حجازي حائر بين الأهلي وبيراميدز والكان يحدد موقفه

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الأهلي دخل في مفاوضات لضم اللاعب في ظل تراجع مستوى الدفاع بعد رحيله عن القلعة الحمراء لكن سيكون هناك عوائق لضم اللاعب من ضمنها تكلفة الصفقة والراتب الذي سيحصل عليه حجازي

بعدما انتهى موسمه مع فريق وست بروميتش، دخل مسؤولو الأهلى وبيراميدز، في مفاوضات مع الدولي المصري أحمد حجازي، من أجل الانضمام لصفوفهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط الدفاع، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه حجازي مع النادي الإنجليزي وحصوله على لاعب الموسم، على الرغم من إضاعته ركلة ترجيح ساهمت في إقصاء وست بروميتش من التأهل لنهائي ملحق التصفيات المؤهلة لبطولة الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بعدما خسر أمام فريق أستون فيلا، الذي يضم بين صفوفه مواطنه أحمد المحمدي.

عقب نهاية المباراة التي أضاع فيها أحمد حجازي، ركلة الترجيح، كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "شكرًا لدعمكم الهائل الليلة الماضية ومساعدتكم لي ولكل اللاعبين حتى النهاية، فخور بفريقي وبالجهاز الفني". بعد التويتة التي نشرها الدولي المصري، حصل أحمد حجازي على دعم كبير من جماهير

عقب نهاية المباراة التي أضاع فيها أحمد حجازي، ركلة الترجيح، كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "شكرًا لدعمكم الهائل الليلة الماضية ومساعدتكم لي ولكل اللاعبين حتى النهاية، فخور بفريقي وبالجهاز الفني". بعد التويتة التي نشرها الدولي المصري، حصل أحمد حجازي على دعم كبير من جماهير وست بروميتش، مطالبينه بالاستمرار في صفوف الفريق وعدم الرحيل، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه. تكلفة الصفقة والراتب

من العوائق التي ستكون أمام الأهلي في الحصول على خدمات حجازي، هي تكلفة الصفقة، خاصة وأن وست بروميتش حصل على خدمات اللاعب، مقابل 5 ملايين يورو، وفي حالة حصول الأهلي على اللاعب سيكون السعر أعلى من ذلك، وهو ما سيكون أكبر عقبات المارد الأحمر. Advertisements ثاني العقبات أمام الأهلي، هي الراتب الذي سيطلبه أحمد حجازي في حالة موافقته على العودة للقلعة الحمراء، مقارنة بالأجر الذي يتقاضاه في إنجلترا، وسيكون ضعف راتب أكبر عقد من لاعبي الأهلي، وهو ما سيعيد الأزمات داخل جدران القلعة الحمراء، مثلما حدث مع عبد الله السعيد، وتخشى الإدارة الحمراء من تكرار نفس الأزمة وضرب استقرار الفريق. الاحتراف ينتظر حجازي بطولة الأمم الإفريقية، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، ويتم متابعتها من قبل العديد من كشافي الأندية الأوروبية، وفي حالة استمرار حجازي بالمستوى الجيد الذي يقدمه مع الفراعنة سيكون هدفًا للعديد من الأندية، بالإضافة لرفض اللاعب مناقشة أي عروض محلية أو أوروبية قبل نهاية البطولة القارية لدراسة جميع العروض المقدمة إليه، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه، وأصبح مطلبًا للعديد من أندية الدوري الإنجليزي، في الموسم المقبل، ويأمل حجازي في مواصلة حلم الاحتراف والبقاء في إنجلترا، وهو ما سيكون حاجزًا أمام الأهلي وبيراميدز في الحصول على خدمات الدولي المصري. بيراميدز بيراميدز مسئولو نادى بيراميدز دخلوا فى مفاوضات قوية مع أحمد حجازى، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل سعي النادي للتعاقد مع مجموعة من الصفقات القوية، من أجل المنافسة على البطولات، بعدما حسم تأهله إلى بطولة الكونفدرالية الإفريقية. تركى آل الشيخ مالك نادى بيراميدز أعلن في وقت سابق، رصد 800 مليون جنيه للتعاقد مع مجموعة من الصفقات القوية وتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. الملبغ الذي رصده آل شيخ، لتعاقدات الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، والراتب الذي سيحصل عليه ، قد يدفع أحمد حجازي في التفكير للعودة إلى الدوري المصري، في حالة عدم انتقاله لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. وسبق أن لعب أحمد حجازي صاحب الـ28 عامًا، في صفوف الإسماعيلي، قبل أن يحترف في نادي فيورنتينا الإيطالي، ولعب على سبيل الإعارة في فريق بيروجيا، ثم عاد إلى الأهلي، قبل أن يرحل إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة وست بروميتش، الذي قضى موسمه الأول في البريميرليج، وهبط إلى التشامبيونشيب، وواصل التألق مع فريقه، وحصل على جائزة أفضل لاعب فى ناديه، ويمتد عقده مع الفريق الإنجليزي حتى صيف 2022 القادم.

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