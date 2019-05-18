انت الان تتابع تشافي: بدون استحواذ لن يتوج برشلونة بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

تشافي

قال نجم برشلونة السابق تشافي، إن البرسا بحاجة للعودة إلى الاستحواذ على الكرة من جديد، من أجل العودة لفرض الهيمنة على البطولات من جديد، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا. وأضاف تشافي في هذا الشأن: "أرى أن برشلونة بحاجة إلى السيطرة على المباريات مرة أخرى، وإلا سيكون من المستحيل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا. هذا ما يقوله التاريخ عندما توج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى وعندما توج الفريق بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا من خلال الهيمنة على المباريات".

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وأضاف تشافي، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الآن لا نسيطر على المباريات، وبشكل عام لا أرى نفسي أدرب برشلونة، فمن الصعب أن أبدأ مسيرتي التدريبية بتدريب الفريق الأول لبرشلونة، هذا غير طبيعي، عليّ أن أثبت نفسي كمدرب، وأبدأ من الصفر، وسيكون من التسرع العودة إلى برشلونة أو تدريب أي فريق في الدوري الإسباني". وواصل: