انت الان تتابع تركي آل الشيخ يقرر إجراء ثورة تغيير في بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص

تركي آل الشيخ

قرر تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، إجراء تغييرات شاملة في الموسم الجديد، على كل المستويات بعد تبخر آماله في التتويج ببطولة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، قبل الفوز الذي حققه الأهلي على حساب إنبي بنتيجة 2-0، إذ رفع نادي القرن رصيده إلى 73 نقطة من 31 مباراة خاضها الفريق الأحمر، بينما يملك بيراميدز 66 نقطة من 32 مباراة، ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 66 نقطة من 29 مباراة، ويتبقى لبيراميدز مواجهة ضد النجوم، ثم لقاء آخر ضد حرس الحدود، وسيكون أقصى رصيد يصل إليه بيراميدز هو 72 نقطة، وهو ما يؤكد ضياع فرصة التتويج باللقب رسميا.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يوجد العديد من الخيارات في المدربين واللاعبين لبيراميدز استعدادًا للموسم القادم، وأيضًا هناك تعديلات جذرية في مجلس الإدارة وهيكلة النادي ستثمر إن شاء الله عن فريق لا يُقهر". ويحتاج بيراميدز بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رامون

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