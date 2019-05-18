انت الان تتابع مدربون تعرضوا للانتقادات بعد التتويج بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

إيرنيستو فالفيردي

يبقى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هو الهدف الأساسي لكل الأندية الكبرى، وهي البطولة التي تسببت في انتقاد الكثير من المدربين هذا الموسم على الرغم من تتويجهم بلقب الدوريات المحلية، فأندية برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي هيمنت على دورياتهم، لكنهم لم يحظوا بالإشادة التي يستحقونها بسبب دوري الأبطال، فماسيمليانو أليجري سيرحل عن يوفنتوس على الرغم من تتويجه بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات وكأس إيطاليا 4 مرات، إلا أنه لم يتوج بلقب دوري الأبطال مع اليوفي.

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وبدوره توج إيرنيستو فالفيردي بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي مع برشلونة، إلا أنه عانى من خروج مهين مرة أخرى من دوري الأبطال على يد ليفربول، مشابه لخروجه العام الماضي أمام روما. وأصبح التتويج بلقب دوري الأبطال الهاجس الذي يطارد باريس سان جيرمان، والذي فشل فيه كل من كارلو أنشيلوتي ولوران