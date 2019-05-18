تفاصيل مشادة حسام حسن وعمرو بركات في مران سموحة

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١٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

حسام حسن

وقعت مشادة كلامية في مران سموحة، أمس الجمعة، في إطار استعداد الفريق لمواجهة مصيرية أمام بتروجت، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ33 بمنافسات الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، حيث إن المشادة دارت بين عمرو بركات، صانع ألعاب سموحة، وحسام حسن المدير الفني للفريق، إذ تسبب تراخي اللاعب في أداء التدريبات في تعنيف حسام حسن له، ورد بركات على تعنيف حسام حسن وغادر المران، قبل أن يجمع متعلقاته الشخصية، ويرحل عن النادي، علمًا بأن عمرو بركات انضم لصفوف الأمواج الزرقاء آتيًا من الأهلي على سبيل الإعارة في يناير الماضي.

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عمرو بركات أبدى في وقت سابق، استياءه الشديد، بسبب عدم لعبه أساسيا، وتحديدًا منذ تولي حسام حسن المسؤولية الفنية للفريق في شهر فبراير الماضي خلفا لعادل عبد الرحمن الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج. بركات اتخذ قرارا بالرحيل عن صفوف سموحة في نهاية الموسم الجاري، إذا استمر العميد على رأس القيادة الفنية للفريق