اليوم حسم لقب الدوري الألماني بين دورتموند وبايرن

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تحرير:خالد الفوي ١٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص
بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
تنطلق اليوم، مباريات الجولة رقم 34 والأخيرة من الدوري الألماني، وهي الجولة المنتظرة التي ستُحسم خلالها هوية البطل بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، ويستقبل بايرن ميونيخ نظيره إينتراخت فرانكفورت على ملعب أليانز أرينا في تمام الساعة 3:30 عصرًا، ويتصدر البايرن جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بينما يوجد إينتراخت في المركز السادس برصيد 54 نقطة، إلا أنه يبتعد عن بروسيا مونشنجلادبخ الرابع بفارق نقطتين فقط، وبالتالي يبحث عن تحقيق الانتصار على أمل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو الأمر الذي يصعب من مهمة البايرن.
وبدوره يرحل بروسيا دورتموند في تمام الساعة 3:30 عصرًا أيضًا، لمواجهة بروسيا مونشنجلادبخ على ملعب بروسيا بارك، ويحتل بروسيا دورتموند المركز الثاني برصيد 73 نقطة، بينما يحتل مونشنجلادبخ المركز الرابع برصيد 55 نقطة، ويأمل في تأمين تأهله هو الآخر إلى دوري الأبطال الموسم المقبل. وتغلب بايرن ميونيخ على فرانكفورت
وتغلب بايرن ميونيخ على فرانكفورت في الدور الأول خارج ميدانه بثلاثية نظيفة، بينما تغلب دورتموند على مونشنجلادبخ بنتيجة 2-1.
ويحتاج بايرن ميونيخ إلى الفوز أو التعادل لضمان التتويج بلقب الدوري للمرة الـ29 في تاريخه، بينما لا يوجد بديل لدورتموند عن الفوز وانتظار هزيمة بايرن ليتوج بلقب الدوري للمرة التاسعة في تاريخه.
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