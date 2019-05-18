انت الان تتابع الإسماعيلي يرفع راية التحدي أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص

الأهلي والإسماعيلي Advertisements

أعرب محمود جابر، القائم بمهام المدير الفني للنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالانتصار المعنوي على الداخلية، معتبرًا أنه سيعيد الثقة للاعبين قبل مواجهة الأهلي المرتقبة، وقال مدرب الدراويش، خلال تصريحات صحفية: "نجحنا في استغلال نقاط ضعف المنافس، من أجل التسجيل والسيطرة مبكرا على مجريات اللقاء، ومستوى اللاعبين في ارتفاع تدريجي، خاصة الناشئين؛ مثل اللاعب مصطفى فارس، وسنخوض اللقاء من أجل الفوز، لا سيما أن مباراة الأهلي والإسماعيلي إحدى مباريات القمة بالدوري المصري، وسنحاول أن نقدم أفضل أداء خلالها، لأن جمهورنا لا يقبل سوى الانتصار".

واستعاد الإسماعيلي طعم الفوز بعد أن تغلب على ضيفه الداخلية (2-0) مساء أمس الجمعة، على استاد الجيش الثالث بالسويس، في افتتاح الجولة الـ33 للدوري الممتاز، وسجل ثنائية الدراويش كريم بامبو ومحمود متولي (ركلة جزاء)، علمًا بأن المدرب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، حضر اللقاء. ولم

واستعاد الإسماعيلي طعم الفوز بعد أن تغلب على ضيفه الداخلية (2-0) مساء أمس الجمعة، على استاد الجيش الثالث بالسويس، في افتتاح الجولة الـ33 للدوري الممتاز، وسجل ثنائية الدراويش كريم بامبو ومحمود متولي (ركلة جزاء)، علمًا بأن المدرب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، حضر اللقاء.



ولم يفُز الإسماعيلي منذ تغلبه على المقاولون يوم 2 أبريل الماضي، وخسر الفريق بعدها أمام الزمالك، وبيراميدز، والحرس، وتعادل مع الجونة، والمصري، والإنتاج بالدوري، كما خسر أمام الاتحاد، وودع كأس مصر.



الإسماعيلي بقيادة مدربه المؤقت محمود جابر، لديه 41 نقطة يحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، بينما يتصدر النادي الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المسابقة برصيد 73 نقطة، قبل مواجهة الفريقين، الأربعاء المقبل.

