القحطاني يوجه رسائل هامة لجماهير الهلال

وجه ياسر القحطاني رسالة هامة لجماهير الهلال السعودي، عقب خسارة الزعيم للقب الدوري، لصالح النصر الذي اعتلى الصدارة برصيد 70 نقطة.

كتب القحطاني عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "من يشجع الهلال بصدق لا شك أنه سينزعج ليس لأن المركز الثاني سيء، ولكن لأنه لا يليق بنا".

أضاف: "لن أتحدث عن ظروف هذا الموسم. الإدارات والأجهزة الفنية التي تواجدت وتحملت المسؤولية رحلت، لا يوجد أي سبب لفتح ملفات محاسبة، الأولى هو المطالبة بعودة حال الهلال إلى ماضيه بقيادة أعضاء شرفه".

تابع: "على الرغم من كل شيء، فريقنا قدم مستويات رائعة ونافس على كل البطولات حتى الرمق الأخير. أستثني من كلامي مباراة التعاون الأخيرة التي أضعنا فيها الدوري بأيدينا والواقع يجب أن يقال".

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أكمل: "الهلال أنهى هذا الموسم المُجهد، بكأس السوبر. وتصدر أصعب مجموعة في دوري أبطال آسيا، ونافس على لقب الدوري وكأس الشيخ زايد حتى اللحظات والثواني الأخيرة.. عموماً مبروك لكل الفائزين ببطولات الموسم".

واستطرد: "شكرًا للجمهور الوفي الواعي الذي دعم الفريق من بداية الموسم ووقف وصفّق بعد نهايته، شكراً لكل من كتب بحرص وانتقد بعد نهاية الموسم لأن الهلال يحتاج نقدكم دائماً لكن ليس في الظرف الذي يحتاج فيه دعمكم.. شكرًا لزملائي اللاعبين ولكل الأجهزة الإدارية والفنية على ما قدمتوه".

اختتم: "لن نجامل أحد أمام مصلحة الكيان، لكن التوقيت والظروف تحتاج مُراعاة وكلنا ثقة بكم وبكل من سيمثل الهلال داخل وخارج الملعب على إعادة الهلال لوضعه الطبيعي على منصات التتويج.. يا هلال عزّك عزّنا".