عقبتان في طريق انتقال جريزمان إلى برشلونة

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل، مهدد بعقبتين.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن وكيل جريزمان كان يدفع اللاعب نحو التوقيع لباريس سان جيرمان، قبل أن يستقر المهاجم الفرنسي على الانضمام إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي.
وأشارت إلى أن الانتقادات الكبيرة التي وجهت للصفقة في الأيام الأخيرة، تهدد بعدم وفاء النادي الكتالوني بوعده بشأن التعاقد مع اللاعب الفرنسي.
كما أوضحت الصحيفة الإسبانية، أن جريزمان يتخوف من أن انتقاله إلى برشلونة سيتسبب في تقليل راتبه السنوي بقيمة 5 ملايين يورو، بالنظر إلى ما يتقاضاه حاليًا رفقة أتلتيكو.
يذكر أن جريزمان أبلغ إدارة أتلتيكو مدريد، الثلاثاء الماضي، بقرار رحيله، ونشر النادي الإسباني فيديو وداعي للاعب على الحساب الرسمي للروخيبلانكوس بـ"تويتر".
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