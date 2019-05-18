يحل فريق الزمالك ضيفا على نظيره نهضة بركان المغربي، مساء الغد، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.
الزمالك يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية على الأراضي المغربية، تساعده في التتويج باللقب، خلال لقاء العودة الذي سيقام يوم 26 مايو الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وبالنظر إلى أرقام لاعبي نهضة بركان، نجد أن المهاجم التوجولي لابا كودجو، هو أخطر ورقة للفريق المغربي.
لابا كودجو على المستوى المحلي، هو هداف الدوري المغربي برصيد 18 هدفا، وأرقامه في الكونفدرالية رائعة.
خلال 8 مباريات خاضها كودجو في الكونفدرالية، سجل 5 أهداف، وصنع 11 فرصة، ولديه 3 تمريرات حاسمة، ودقة افتكاكه للكرة 100%، مما يعكس خطورة المهاجم التوجولي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. لابا كودجو يهدد أحلام الزمالك في الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.