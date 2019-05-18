بالأرقام.. لابا كودجو يهدد أحلام الزمالك في الكونفدرالية

يحل فريق الزمالك ضيفا على نظيره نهضة بركان المغربي، مساء الغد، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية على الأراضي المغربية، تساعده في التتويج باللقب، خلال لقاء العودة الذي سيقام يوم 26 مايو الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وبالنظر إلى أرقام لاعبي نهضة بركان، نجد أن المهاجم التوجولي لابا كودجو، هو أخطر ورقة للفريق المغربي.

لابا كودجو على المستوى المحلي، هو هداف الدوري المغربي برصيد 18 هدفا، وأرقامه في الكونفدرالية رائعة.

خلال 8 مباريات خاضها كودجو في الكونفدرالية، سجل 5 أهداف، وصنع 11 فرصة، ولديه 3 تمريرات حاسمة، ودقة افتكاكه للكرة 100%، مما يعكس خطورة المهاجم التوجولي.