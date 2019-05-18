إيقاف إبراهيموفيتش مباراتين في الدوري الأمريكي

تعرض النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لعقوبة الإيقاف مباراتين، مع فرض غرامة عليه لم يكشف عن قيمتها، بسبب السلوك العنيف في مباراة بالدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.
وتوصلت لجنة الانضباط برابطة الدوري الأمريكي إلى أن إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجليس جالاكسي تورط في سلوك عنيف في الدقائق الأخيرة من المباراة التي خسرها فريقه أمام نيويورك سيتي في 11 من شهر مايو/آيار الجاري.
وقبل 4 دقائق من النهاية استدار إبراهيموفيتش وأمسك حارس نيويورك سيتي من رقبته، قبل أن يسقطا سويا على الأرض.
ويغيب إبراهيموفيتش عن مباراتي جالاكسي أمام كولورادو رابيدز وأورلاندو سيتي خلال الشهر الحالي.
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