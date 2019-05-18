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المتجر المتنقل يُنعش خزائن النصر السعودي

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نجح نادي النصر السعودي في الحصول على أكثر من 50 ألف ريال، نتيجة مبيعات المتجر المتنقل الذي تم تركيبه في الساحات الخارجية لملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وشهد المتجر المتنقل، الذي تم تركيبه أمس الأول في الساحات الخارجية لملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ازدحاماً كبيراً من قبل الجماهير النصراوية التي حضرت بكثافة إلى الملعب لدعم ومساندة فريقها أمام الباطن، ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس للمحترفين.

وصمم المتجر بطريقة جميلة نالت استحسان الجماهير، التي تسابقت على شراء قمصان لاعبي الفريق، علماً أن هذا المتجر يعد الأول الذي يظهر في الملاعب .

وتُوج النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين عقب اعتلاء الصدارة برصيد 70 نقطة متفوقا على الهلال الوصيف بفارق نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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