شكرا لقرائتكم محمود أبو رجيلة يدعم الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعم الكابتن محمود أبو رجيلة مدرب ولا عب نادى الزمالك الأسبق فريقه عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك. ونشر أبور رجيلة صورة تجمعه بكأس أفريقيا ودروى الدورى معلقا عليه بجملة تحفيزية :"افريقا والدورى يا رجالة". ويلتقى الزمالك نظيره نهضة بركنا المغربى فى نهائى الكونفدرالية الافريقة غدا الاحد فى مباراة الذهاب بالمغرب بل اسبوع من الاياب فى برج العرب بالاسكندرية Advertisements

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