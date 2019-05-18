شكرا لقرائتكم نجوم الإسكواش يغادرون مطار القاهرة للمشاركة في بطولة بريطانيا المفتوحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستعد نجوم الإسكواش للمشاركة في بطولة بريطانيا المفتوحة، حيث تواجد كل من على فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا، وكريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع، ومحمد أبو الغار المصنف التاسع، في مطار القاهرة الدولي فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
ويشارك النجوم فى بطولة بريطانيا المفتوحة والتي تقام في الفترة من 20 إلى 26 مايو الجاري، والتى تعتبر من أكبر ثماني بطولات في اللعبة وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال والسيدات.
وحصد علي فرج لقب بطولة الجونة الدولية التي استضافتها مدينة الجونة أخر أبريل الجاري ليواصل تربعه على عرش الاسكواش العالمي مبتعداً عن محمد الشوربجي المصنف الثاني .
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