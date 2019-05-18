شكرا لقرائتكم أسامة نبيه: الأهلي كيان كبير واحترم جماهيره.. ومستحيل أهين القلعة الحمراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة نبيه، مدرب عام منتخب مصر السابق، إنه لا يمتلك حسابا على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، مؤكدا أن هناك أحد الأشخاص يقوم بعمل حساب مزيف بإسمه وينشر أخبارا وأراء تسيء له.

وأضاف نبيه، أنه سبق وحرر محضرا فى مباحث الانترنت عن هذا الشخص، إلا أن سفره إلى السعودية للعمل مع نادى الكوكب منعه من متابعة الذى تم تحريره فى وقت سابق، مشددا على أنه سيجدد البلاغ خلال الساعات المقبلة من أجل الوصول لهذا الشخص الموتور.

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وأكد نبيه، أنه يكن كل الاحترام والتقدير للنادى الأهلى وجماهيره، ومن المستحيل أن يستخدم هذا الأسلوب على مواقع التواصل الاجتماعى.