شكرا لقرائتكم خبر عن "الجاسوس" منع بيبو من المشاركة فى الدورة الرمضانية خوفاً من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة، لاسيما أنها تتعلق بمواقف مرت بنجوم الكرة أو مباريات شهدت أحداثاً مثيرة أو قرارات كانت حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

”الخليج 365” يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الملىء بالأحداث السعيدة أو الحزينة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر.

ارتبط محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، بشهر رمضان ارتباطا وثيقا من خلال المباريات التى كانت تقام فى الساحات الشعبية وأشهرها ساحة القللى، حيث كشف فى تصريحات إعلامية سابقة أنه اصطحب ذات مرة مصطفى يونس مدافع الأهلى ومنتخب مصر الأسبق للعب إحدى هذه المباريات فى الحى الشهير الذى كان قبلة جماهير القاهرة فى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات.

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وذهب الخطيب ومعه مصطفى يونس "متشعبطين" فى أحد الأوتوبيسات بعدما خاضا تدريبهما فى الأهلى، خوفا من عيون مسئولى الأهلى الذين منعوا المشاركة فى الدورات الرمضانية أو أى مباراة خارج الإطار الرسمى.

فى الطريق إلى القللى قابلهما مجدى كامل، لاعب السكة، الذى كان سيشاركهما فى المباراة الاستعراضية مع نجوم حى القللى، ولم يكن الخطيب ويونس يعلمان بوجود عم جمعة الذى كان يراقبهما كظلهما، وتدخل القدر لإنقاذ الخطيب ويونس عندما لمحا عم جمعة وقررا عدم المشاركة فى المباراة.

الغريب أنه فى هذه المباراة كسرت ساق مجدى كامل لاعب السكة فى مباراة كانت أشبه بالمجزرة، وبقى فى الجبس شهورا، وحمد الخطيب ويونس الله على أنهما لم يشاركا فى المباراة، ومن يومها امتنعا عن اللعب بعيدا عن الإطار الرسمى للنادى.