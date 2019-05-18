شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: لا أمتلك حسابا على "إنستجرام".. وتقدمت ببلاغ ضد منتحل شخصيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة نبيه، مدرب عام منتخب مصر السابق، أنه لا يمتلك حساباً على "إنستجرام"، مشيرا إلى أن هناك أحد الأشخاص يقوم بعمل حساب مزيف باسمه وينشر أخبارا وآراء تسىء له.

وقال نبيه لـ"الخليج 365"، إنه سبق وحرر محضرا فى مباحث الإنترنت ضد هذا الشخص، إلا أن سفره إلى السعودية للعمل مع نادى الكوكب منعه من متابعة المحضر، لافتا إلى أنه سيجدد البلاغ خلال الساعات المقبلة من أجل الوصول لهذا الشخص الموتور.

وشدد مدرب منتخب مصر السابق على أنه يكن كل الاحترام والتقدير للنادى الأهلى وجماهيره، ومن المستحيل أن يستخدم هذا الأسلوب على مواقع التواصل الاجتماعى.