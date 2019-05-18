شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 3 مباريات تثير الرعب فى الأهلى قبل "تتر النهاية" للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن النادي الأهلي عزز حظوظه في التتويج بلقب الدوري للموسم الرابع على التوالي، بعد فوزه 2/0 على منافسه إنبي، ضمن مباريات الجولة الـ30 (مؤجلة)، من المسابقة، الخميس إلا أن المباريات الثلاثة المتبقية للمارد الأحمر تشكل خطراً كبيراً على اللقب .

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".

وحقق النادي الأهلي فوزه الخامس على التوالي في الدورى، ورفع الفوز رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاط عن الزمالك، صاحب المركز الثاني، والذي لعب 29 مباراة، مقابل 31 مباراة للأهلي، في حين يملك بيراميدز 66 نقطة من 32 مباراة، و48 نقطة للمصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع.

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وتتبقى للأهلي 3 مباريات في الدوري، أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب والزمالك وهى المباريات التى لم ينجح المارد الأحمر فى حصد نقاطها التسعة فى مباريات الدور الأول، حيث تعادل مع الدراويش بهدف لكل فريق ثم خسر من ذئاب الجبل بهدف دون رد، وأخيراً تعادل سلبياً مع الفارس الأبيض .

ووصل الأهلي إلى النقطة 73 بعد فوزه على إنبي ويتبقى له 3 مباريات أمام الإسماعيلي والمقاولون والزمالك إذا جمع منهم 7 نقاط سيضمن لقب الدوري بصرف النظر عن نتائج الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة والذي يتبقى له 5 مباريات لظروف مشاركته في نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

بينما فقد فريق بيراميدز أي فرصة في المنافسة على لقب الدوري بعد توقف رصيده عن 66 نقطة من 32 مباراة.