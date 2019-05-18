شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج ونجوم الاسكواش فى مطار القاهرة استعدادا لبطولة بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد نجوم الاسكواش على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، وكريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع، ومحمد أبو الغار المصنف التاسع، فى مطار القاهرة الدولى مع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

ويستعد نجوم الاسكواش للمشاركة فى بطولة بريطانيا المفتوحة والتى تقام فى الفترة من 20 إلى 26 مايو الجارى، وتعد واحدة من أكبر ثمانى بطولات فى اللعبة وتبلغ القيمة المالية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال والسيدات.

على فرج كان قد حصد لقب بطولة الجونة الدولية التى استضافتها مدينة الجونة آخر أبريل الجارى ليواصل تربعه على عرش الاسكواش العالمى مبتعداً عن محمد الشوربجى المصنف الثانى.