شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل تعرض مروان محسن "للظلم" فى الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن مروان محسن مهاجم الأهلى كان أخر تبديلات الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني للفريق، خلال مباراة إنبى التى فاز بها الفريق الأحمر بهدفين دون رد، إلا أنه سجل حضوراً مميزاً، فرغم قلة الدقائق التي لعبها لكنه سجل هدفا رائعا في الدقائق الأخيرة.

وحقق النادي الأهلي فوزه الخامس على التوالي في الدوري المصري، ورفع الفوز رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاط عن الزمالك، صاحب المركز الثاني، والذي لعب 29 مباراة، مقابل 31 مباراة للأهلي.

مروان محسن بهدفه فى إنبى رفع رصيده من الأهداف لـ6، ليتساوى مع الظهير الطائر على معلول، الأمر الذى دفع الكثيرون للتساؤل حول مدى تعرض مروان للظلم فى القلعة الحمراء لاسيما فى ظل المستوى المتراجع للمغربى وليد ازارو الذى توج بلقب هداف الدوري العام الموسم الماضى، ولكنه تحول فى الموسم الحالى لملك الفرص الضائعة بعدما تفنن فى إهدار أغلب الفرص التى تتاح له أمام المرمى.

وشارك مروان محسن مع الأهلى فى دوري هذا الموسم خلال 16 مباراة بإجمالى 672 دقيقة وسجل 6 أهداف وصنع ثلاثة، فيما شارك وليد أزارو فى 20 مباراة بإجمالى 1544 دقيقة وسجل 5 أهداف وصنع أربعة، بينما شارك على معلول فى 22 مباراة بإجمالى 1989 دقيقة وسجل 6 أهداف وصنع 7 .

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هدف مروان محسن فى إنبى يعد الهدف رقم 60 للأهلي في شباك إنبي، والهدف رقم 675 هذا الموسم، وهدفه الشخصي السادس هذا الموسم، والعاشر بقميص الأهلي، ورقم 37 في مسابقة الدوري ، ويعد مروان محسن هو اللاعب الوحيد الذى سجل ثنائية للاهلى هذا الموسم وكانت فى شباك طلائع الجيش .

وأشاد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمهاجمه مراون محسن عقب مشاركته بديلا في مباراة إنبى، وأثنى على مستواه والخطورة التي شكلها على مرمى المنافس ومساعدته مع زملائه في إحراز الفوز وحصد 3 نقاط ثمينة.

كما أكد لاسارتي أن مروان محسن وزميله المغربي وليد أزارو يشملان ثقته الكاملة في قيادة هجوم الفريق الأحمر، والذي يعتبر مؤثرا للغاية وقادر على قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات.

وأبدى لاسارتي إعجابه الشديد بقدرات مراون محسن، وأنه يعد عنصرا هاما للغاية في الفريق الأحمر، والذي يثق في قدراته وإمكانياته على صناعة الفارق.