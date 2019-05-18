شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر المصري والكأس يؤجلان انطلاق الدوري في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة على إقامة السوبر المصري الذي يجمع الأهلى بطل الدورى للنسخة الأخيرة و الزمالك بصفته بطل كأس مصر نهاية شهر يوليو المقبل و تحديداً عقب إنتهاء كأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستقام فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل ، وتحديد موعده النهائى بناء على موقف المنتخب فى أمم أفريقيا ووصوله للأدوار النهائية من عدمه.

كما استقر المجلس على تأجيل إنطلاق بطولة الدوري للموسم الجديد إلى منتصف أو أواخر شهر أغسطس لحين الإنتهاء من مسابقة كأس مصر ومؤجلات الدورى الحالي و أيضا لعب السوبر المصري بعد رفض تأجيله من قبل أعضاء المجلس و الشركة الراعية فى ظل الإقبال الجماهيري و القيمة التسويقية و الفنية للمباراة ، خاصة أنه فى حالة تأجيل السوبر أكثر من ذلك فمن المرجح أن يتم إلغائه خاصة أنه سيكون مباراة سوبر أخري ستجمع بطل الدورى و كأس مصر للموسم الجاري.