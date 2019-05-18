شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل يعود محمد عبد الشافي للزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى إدارة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، لإقناع محمد عبد الشافى بالعودة لصفوف الفريق حال الاستغناء عنه فى الدورى السعودى. Advertisements لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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